Это может произойти уже в этом году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко для DOU.

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Как будут работать смартконтракты в Резерв+

По словам заместителя министра обороны, смартконтракты в Резерв+ сделают процесс рекрутинга в армию таким простым, как согласие с лицензионными соглашениями Apple.

До конца года в Резерв+ мы воплотим также смартконтракты. Можно будет присоединиться к войску, подписав контракт прямо в телефоне. Как, условно, мы знакомимся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть настолько же просто,

– объясняет Черногоренко.

Она добавляет, что такой контракт будет поступать в систему рекрутинга воинской части. Однако перед этим будет происходить классический процесс рекрутинга, как в корпорациях.

К слову, ранее в Минобороны анонсировали автоматическое подтверждение от ТЦК во время генерирования направления на военно-врачебную комиссию. Там отмечают, что это значительно сократит время ожидания документа.