Тогда как другим – сохранение предыдущей версии военно-учетного документа во время его обновления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Что известно о новых сервисах в Резерв+

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко говорит, что теперь группа и причина инвалидности будут отображаться в электронном военном документе.

Что касается самого документа, то его предыдущая версия будет храниться в приложении, если человек решит его обновить, то есть, он не будет исчезать, как раньше. В то же время в случае чрезмерной нагрузки на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления.

Продолжаем наполнять Резерв+ полезными сервисами. Они создают для военнообязанных единую экосистему, способную удовлетворить их запросы без очередей и ожидания,

– отмечает Черногоренко.

Она также уверяет, что в приложение постепенно добавляют новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета.

К слову, ранее в Минобороны сообщили о том, что в релизе 1.6.1 Резерв+ обновился сертификат безопасности, который делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Для того, чтобы и в дальнейшем пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами, нужно обновить Резерв + до последней версии.