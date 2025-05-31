Тоді як іншим – збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Що відомо про нові сервіси у Резерв+

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко каже, що тепер група та причина інвалідності відображатимуться в електронному військовому документі.

Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити, тобто, він не зникатиме, як раніше. Водночас у випадку надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.

Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування,

– зазначає Черногоренко.

Вона також запевняє, що до застосунку поступово додають нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку.

До слова, раніше у Міноборони повідомили про те, що у релізі 1.6.1 Резерв+ оновився безпековий сертифікат, який робить роботу застосунку ще більш захищеною та надійною. Для того, щоб і надалі користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами, потрібно оновити Резерв+ до останньої версії.