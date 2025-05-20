Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

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Зміни в Резерв+

Щоб і надалі користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, потрібно оновити Резерв+ до останньої версії.

У версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку,

– вказують там.

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В Міноборони зазначають, що оновити застосунок можна в App Store та Google Play.

Також рекомендують увімкнути автоматичне оновлення Резерв+. Зробити це можна у параметрах: