Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко під час конференції DOU Day.

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Скільки українців оформили відстрочки

Катерина Черногоренко розповіла, що наразі кожна третя відстрочка від мобілізації в країні оформлюється саме через застосунок.

Станом на сьогодні через Резерв+ оформлено 333 тисячі відстрочок. Вважаю це неймовірним досягненням команди, адже ці рішення приймаються без засідань комісій, без двотижневого очікування і без незручного спілкування з чиновниками,

– підкреслила заступниця міністра.

Нагадаємо, нещодавно в застосунку Резерв+ додалися дві нові відстрочки від мобілізації. Ідеться про відстрочку для людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік – військові й у них є дитина до 18 років.

Восени 2024 року в застосунку також запустили відстрочки для трьох категорій громадян: люди з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти й докторанти; а також багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.