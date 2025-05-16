Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.

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Нові відстрочки в Резерв+

В Міноборони вказали, що, щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію і згодом надійде сповіщення із результатом.

Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у Резерв+. Наша ціль – щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося,

– зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Також в Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. В Міноборони вказали, що для цього необхідно оновити застосунок до останньої версії.

Заступниця міністра додала, що на фінальній стадії поява в Резерв+ двох сервісів. Перший – відображення даних про інвалідність, а саме групи. Другий – відображення причин порушення правил військового обліку. Раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт, а тепер користувач буде знати, що саме він порушив, наприклад, не оновив дані або не з'явився за повісткою.