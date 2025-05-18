Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.
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Що відомо про зміни щодо ВЛК в Резерв+
Не потрібно буде навіть очікувати його (направлення на ВЛК – 24 Канал) протягом декількох годин. Зробити можна буде одразу, по факту генеруючи, не очікуючи підтвердження від ТЦК,
– вказала вона.
Черногоренко зауважила, що ця функція ще більше спростить і зробить взаємодію між громадянами та ВЛК ще більш зручною.
До речі, українці вже оформили 333 тисячі відстрочок через Резерв+ – це кожна третя відстрочка. Загальна кількість користувачів у застосунку досягнула 4 мільйонів.