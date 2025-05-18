Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.
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Что известно об изменениях по ВВК в Резерв+
Не нужно будет даже ожидать его (направление на ВВК – 24 Канал) в течение нескольких часов. Сделать можно будет сразу, по факту генерируя, не ожидая подтверждения от ТЦК,
– указала она.
Черногоренко отметила, что эта функция еще больше упростит и сделает взаимодействие между гражданами и ВЛК еще более удобной.
Кстати, украинцы уже оформили 333 тысячи отсрочек через Резерв+ – это каждая третья отсрочка. Общее количество пользователей в приложении достигло 4 миллионов.