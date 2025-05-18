Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

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Что известно об изменениях по ВВК в Резерв+

Екатерина Черногоренко напомнила, что недавно Минобороны добавило в Резерв+ возможность оформить электронное направление на ВВК. Сейчас команда работает над тем, чтобы улучшить функционал.

Не нужно будет даже ожидать его (направление на ВВК – 24 Канал) в течение нескольких часов. Сделать можно будет сразу, по факту генерируя, не ожидая подтверждения от ТЦК,

– указала она.