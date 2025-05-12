Это позволит гражданам не ходить в ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

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Как работает электронный кабинет ВВК

По словам Черногоренко, новая система позволит избежать личного посещения ТЦК – данные автоматически будут передаваться в государственный реестр "Оберіг" и будут доступны через платформу "Резерв+".

В новой системе зарегистрировалось более 12 тысяч членов ВЛК. За месяц они выполнили более 100 тысяч различных операций в новых электронных кабинетах ВЛК. Это доказывает, что система работает и готова к масштабированию,

– написала она.

Черногоренко отметила, что во время работы с данными врачи не будут видеть личную информацию пациента, что значительно уменьшает коррупционные риски. По ее словам, это также повышает удобство для военнообязанных.

Напомним, Минобороны тестирует новые отсрочки в Резерв+. К услугам добавили возможность получения отсрочки по разным основаниям, отображение данных об инвалидности и причины нарушения воинского учета.