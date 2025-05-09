Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення від Дії.

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Що робити, якщо працівник не відображається в системі для бронювання

Роботодавці критичних підприємств, які бронюють своїх працівників через Дію, можуть отримати повідомлення про те, що "Особу не працевлаштовано на підприємстві", або про нього немає даних у реєстрі "Оберіг".

Таке трапляється, якщо інформацію про людину до реєстру ще не передав Пенсійний фонд, або ж якщо працівник оформлений на іншу компанію чи має ФОП.

У Дії говорять, працівник сам може виправити цю проблему та подати запит на працевлаштування: або в застосунку Резерв+, або через звернення до Пенсійного фонду.

Якщо оновлювати інформацію про роботу через Резерв+, необхідно зробити такі кроки:

авторизуватися в застосунку:

у розділі "Меню" вибрати "Виправити дані онлайн";

у розділі "Неактуальне місце роботи" перевірити інформацію та надіслати запит.

Якщо інформація внесена правильно, то дані мають підтягнутися в реєстрі.

Якщо це не спрацювало, то компанія має оновити дані про працівника в Пенсійному фонді.

Через портал ПФУ у розділі "Комунікації" працедавець може надіслати оперативне повідомлення про трудові відносини. Таке повідомлення бажано подавати одразу, коли сталися зміни, або хоча б наступного дня. Якщо дані були отримані вчасно, то людина з'явиться в реєстрі "Оберіг" і її можна буде забронювати від мобілізації.

Якщо цього не зробити, то працедавець має надіслати розрахунок за останній звітний період до Податкової служби та почекати, доки Пенсійний фонд самостійно оновить інформацію.

У Дії наголошують, що процес бронювання працівників через Дію є автоматизованим, тож уся інформація перевіряється системою, а не людьми.