Це може відбутися вже цього року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступниці міністра оборони з цифровізації Катерини Черногоренко для DOU.

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Як працюватимуть смартконтракти у Резерв+

За словами заступниці міністра оборони, смартконтракти у Резерв+ зроблять процес рекрутингу до війська таким простим, як згода з ліцензійними угодами Apple.

До кінця року в Резерв+ ми втілимо також смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто,

– пояснює Черногоренко.

Вона додає, що такий контракт надходитиме до системи рекрутингу військової частини. Проте перед цим відбуватиметься класичний процес рекрутингу, як у корпораціях.

До слова, раніше у Міноборони анонсували автоматичне підтвердження від ТЦК під час генерування направлення на військово-лікарську комісію. Там зазначають, що це значно скоротить час очікування документа.