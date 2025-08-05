Про особливості проходження ВЛК та варіанти оскарження рішень розповіли в Міністерстві юстиції України. Деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Який порядок оскарження ВЛК?

Постанова комісії залишається чинною протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Рішення щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців, повинні бути реалізовані негайно.

Однак оскаржити рішення ВЛК можна двома способами.

Досудовий порядок оскарження

Скарги на постанови ВЛК районних (міських) ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК та СП, обласних ТЦК та СП.

Постанови, прийняті ВЛК обласними (Київського міського) ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральній військовій-лікарській комісії, ВЛК регіону).

Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.

Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Для оскарження у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови та додати всі необхідні документи, видані ВЛК. У заяві важливо чітко викласти підстави для оскарження, наприклад, помилку у встановленні причинного зв'язку захворювання тощо.

Оскарження в суді

Оскарження рішень ВЛК у суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства. Строки для оскарження:

3 місяці з дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови, тобто у разі попереднього застосування досудового порядку. Цей строк починає свій перебіг із дня вручення рішення вищої інстанції ВЛК за результатами розгляду заяви про перегляд постанови.

з дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови, тобто у разі попереднього застосування досудового порядку. Цей строк починає свій перебіг із дня вручення рішення вищої інстанції ВЛК за результатами розгляду заяви про перегляд постанови. 6 місяців із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК.

Для чого потрібне проходження ВЛК?

Проходження ВЛК необхідне для:

отримання відпустки для лікування, якщо за рішенням лікарів у цьому є потреба (рекомендувати відпустку для лікування може виключно ВЛК);

поєднання поранення (травми, контузії, каліцтва) з умовами отримання поранення на підставі Довідки про обставини травми (наприклад, поранення пов'язане з захистом Батьківщини);

визначення подальшого ступеня придатності до проходження служби;

фіксації діагнозів, які є станом на сьогодні.

Направлення на медичний огляд військовослужбовців проводять: прямі начальники від командира окремої частини, йому рівних та вище, штатних ВЛК; керівники ТЦК та СП; начальники (керівники) закладів охорони здоров'я за місцем лікування; органи військового управління та підрозділів Військової служби правопорядку ЗСУ; органи прокуратури; слідчі та суд.

На військовослужбовців, яких направляють на медичний огляд, подаються: направлення, медична книжка, посвідчення особи (військовий квиток), фотокартка 3 на 4 сантиметри (без головного убору – при амбулаторному огляді), службова характеристика для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією та медична характеристика.

Окрім того, на осіб, яких направляють на огляд через поранення, травми, контузії, каліцтва, одержаних у період проходження ними військової служби, – оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про обставини одержання травми (поранення, контузії, каліцтва).

Нагадаємо, випускниці медичних і фармацевтичних закладів, які отримують дипломи у серпні – вересні 2025 року, автоматично стають на військовий облік і мають пройти ВЛК протягом 60 днів.