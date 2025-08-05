Про особливості проходження ВЛК та варіанти оскарження рішень розповіли в Міністерстві юстиції України. Деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Який порядок оскарження ВЛК?
Постанова комісії залишається чинною протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Рішення щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців, повинні бути реалізовані негайно.
Однак оскаржити рішення ВЛК можна двома способами.
Досудовий порядок оскарження
- Скарги на постанови ВЛК районних (міських) ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК та СП, обласних ТЦК та СП.
- Постанови, прийняті ВЛК обласними (Київського міського) ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральній військовій-лікарській комісії, ВЛК регіону).
- Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.
- Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.
Для оскарження у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови та додати всі необхідні документи, видані ВЛК. У заяві важливо чітко викласти підстави для оскарження, наприклад, помилку у встановленні причинного зв'язку захворювання тощо.
Оскарження в суді
Оскарження рішень ВЛК у суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства. Строки для оскарження:
- 3 місяці з дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови, тобто у разі попереднього застосування досудового порядку. Цей строк починає свій перебіг із дня вручення рішення вищої інстанції ВЛК за результатами розгляду заяви про перегляд постанови.
- 6 місяців із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК.
Для чого потрібне проходження ВЛК?
Проходження ВЛК необхідне для:
- отримання відпустки для лікування, якщо за рішенням лікарів у цьому є потреба (рекомендувати відпустку для лікування може виключно ВЛК);
- поєднання поранення (травми, контузії, каліцтва) з умовами отримання поранення на підставі Довідки про обставини травми (наприклад, поранення пов'язане з захистом Батьківщини);
- визначення подальшого ступеня придатності до проходження служби;
- фіксації діагнозів, які є станом на сьогодні.
Направлення на медичний огляд військовослужбовців проводять: прямі начальники від командира окремої частини, йому рівних та вище, штатних ВЛК; керівники ТЦК та СП; начальники (керівники) закладів охорони здоров'я за місцем лікування; органи військового управління та підрозділів Військової служби правопорядку ЗСУ; органи прокуратури; слідчі та суд.
На військовослужбовців, яких направляють на медичний огляд, подаються: направлення, медична книжка, посвідчення особи (військовий квиток), фотокартка 3 на 4 сантиметри (без головного убору – при амбулаторному огляді), службова характеристика для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією та медична характеристика.
Окрім того, на осіб, яких направляють на огляд через поранення, травми, контузії, каліцтва, одержаних у період проходження ними військової служби, – оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про обставини одержання травми (поранення, контузії, каліцтва).
Нагадаємо, випускниці медичних і фармацевтичних закладів, які отримують дипломи у серпні – вересні 2025 року, автоматично стають на військовий облік і мають пройти ВЛК протягом 60 днів.