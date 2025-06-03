Як діяти у разі незгоди з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) розповіли в Міністерстві юстиції України, передає 24 Канал.

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Як відбувається оскарження рішення ВЛК в досудовому порядку

Перший крок – звернутися з письмовою заявою до вищої за рівнем військово-лікарської комісії. Висновок, який ухвалила комісія, можна оскаржити у вищій за підпорядкуванням ВЛК:

постанови ВЛК районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної (ТЦК та СП) оскаржуються в обласних ВЛК або ВЛК Києва;

постанови обласних ВЛК (Київського міського) ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральна ВЛК або ВЛК регіону);

постанови ВЛК регіонів оскаржуються у ЦВЛК або у судовому порядку. Постанови ЦВЛК оскаржуються у судовому порядку.

Вища інстанція ВЛК прийме рішення за результатами розгляду. Може відбутися проведення повторного або контрольного медичного огляду з метою остаточного вирішення питання щодо придатності до військової служби.

Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати:

заяву про перегляд постанови з чітким викладенням підстав незгоди (наприклад, проігнороване захворювання, помилка в діагнозі тощо);

додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією;

за наявності – інші документи, які підтверджують вашу позицію (медичні довідки, висновки фахівців тощо).

Судовий порядок

Рішення ВЛК також можна оскаржити в порядку адміністративного судочинства, адже ВЛК є органами військового управління, які виконують владні управлінські функції. Строки для подання позову:

3 місяці – якщо ви вже зверталися до вищої інстанції ВЛК: строк відліковується з дня вручення рішення.

6 місяців – якщо не зверталися в досудовому порядку: відлік ведеться з моменту, коли стало відомо про порушення ваших прав (тобто з дати висновку ВЛК).

Серед вимог для позовної заяви:

найменування адміністративного суду, до якого подається заява;

повне найменування сторін та їх місце перебування (місце проживання);

зміст оспорюваного рішення (постанови ВЛК);

виклад обставин, на яких ґрунтуються вимоги;

вимоги позивача і їх обґрунтування;

перелік документів, що додаються до заяви.

До заяви мають бути додані копії оскаржуваної постанови ВЛК та документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги (наприклад, медичні висновки, довідки тощо).

У міністерстві нагадали, що подання позову не зупиняє дію висновку ВЛК, тому важливо не зволікати з процесом.

До слова, Міноборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Метою є спрощення документообігу та пришвидшення прийняття рішень.