Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу оборонного відомства. Там про це повідомили в понеділок, 2 червня.

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Вказується, що нововведення вже вступили в силу.

Вони стосуватимуться, зокрема, документообігу між комісіями, ТЦК та військовими частинами. У відомстві вказали, якщо постанова ВЛК не потребує затвердження вищою інстанцією, то документи будуть автоматично надсилати в електронному вигляді до реєстру "Оберіг".

Там підкреслили, що паперовому вигляді до ТЦК передаватимуть лише картки обстеження та супровідні документи (окрім постанов). Військовим частинам ВЛК друкує та надсилає дві копії постанови.

Також міністерство запровадило чіткі строки для перевірки документів ВЛК. Так, граничний строк перевірки документів становитиме не більше ніж 5 днів.

Якщо ж документи перевіряє ВЛК обласного/міського ТЦК, і немає помилок, документи за постановою "непридатний" мають бути передані до штатної військово-лікарської комісії не пізніше наступного дня після завершення перевірки. В інших випадках рішення автоматично надсилаються до реєстру "Оберіг", а паперові документи – до ТЦК.

У випадку, якщо документи перевіряє штатна ВЛК, то електронний документ та протокол засідання автоматично передаються в реєстр.

Також оборонне відомство запровадило зміни в процес видачі рішень ВЛК тим, хто проходив медогляд. Відтепер, якщо рішення комісії не потребує затвердження штатною ВЛК, громадянин може отримати документ безпосередньо в медзакладі, у якому проходив медичний огляд у день звернення.

Якщо затвердження потрібно, то ТЦК самостійно друкує документ з постановою з реєстру "Оберіг", після чого засвідчує його печаткою та видає разом з протоколом. Раніше ж документ видавали лише після того, як ТЦК отримає протокол засідання штатної ВЛК.