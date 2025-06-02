Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства. Там об этом сообщили в понедельник, 2 июня.

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Указывается, что нововведения уже вступили в силу.

Они будут касаться, в частности, документооборота между комиссиями, ТЦК и воинскими частями. В ведомстве указали, если постановление ВВК не требует утверждения высшей инстанцией, то документы будут автоматически отправлять в электронном виде в реестр "Оберіг".

Там подчеркнули, что в бумажном виде в ТЦК будут передавать только карточки обследования и сопроводительные документы (кроме постановлений). Военным частям ВВК печатает и направляет две копии постановления.

Также министерство ввело четкие сроки для проверки документов ВВК. Так, предельный срок проверки документов составит не более 5 дней.

Если же документы проверяет ВВК областного/городского ТЦК, и нет ошибок, документы по постановлению "непригоден" должны быть переданы в штатную военно-врачебную комиссию не позднее следующего дня после завершения проверки. В других случаях решения автоматически направляются в реестр "Оберіг", а бумажные документы – в ТЦК.

В случае, если документы проверяет штатная ВВК, то электронный документ и протокол заседания автоматически передаются в реестр.

Также оборонное ведомство ввело изменения в процесс выдачи решений ВВК тем, кто проходил медосмотр. Отныне, если решение комиссии не требует утверждения штатной ВВК, гражданин может получить документ непосредственно в медучреждении, в котором проходил медицинский осмотр в день обращения.

Если утверждение нужно, то ТЦК самостоятельно печатает документ с постановлением из реестра "Оберіг", после чего заверяет его печатью и выдает вместе с протоколом. Ранее же документ выдавали только после того, как ТЦК получит протокол заседания штатной ВВК.