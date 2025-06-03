Как действовать в случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК) рассказали в Министерстве юстиции Украины, передает 24 Канал.

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Как происходит обжалование решения ВВК в досудебном порядке

Первый шаг – обратиться с письменным заявлением в высшую по уровню военно-врачебную комиссию. Вывод, который приняла комиссия, можно обжаловать в высшей по подчинению ВВК:

постановления ВВК районного (городского) территориального центра комплектования и социальной (ТЦК и СП) обжалуются в областных ВВК или ВВК Киева;

постановления областных ВВК (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВВК (Центральная ВВК или ВВК региона);

постановления ВВК регионов обжалуются в ЦВЛК или в судебном порядке. Постановления ЦВЛК обжалуются в судебном порядке.

Высшая инстанция ВЛК примет решение по результатам рассмотрения. Может состояться проведение повторного или контрольного медицинского осмотра с целью окончательного решения вопроса о пригодности к военной службе.

Для обжалования постановления ВВК в досудебном порядке необходимо подготовить:

заявление о пересмотре постановления с четким изложением оснований несогласия (например, проигнорированное заболевание, ошибка в диагнозе и т.д.);

приложить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией;

при наличии – другие документы, подтверждающие вашу позицию (медицинские справки, выводы специалистов и так далее).

Судебный порядок

Решение ВВК также можно обжаловать в порядке административного судопроизводства, ведь ВВК являются органами военного управления, которые выполняют властные управленческие функции. Сроки для подачи иска:

3 месяца – если вы уже обращались в высшую инстанцию ВВК: срок отсчитывается со дня вручения решения.

6 месяцев – если не обращались в досудебном порядке: отсчет ведется с момента, когда стало известно о нарушении ваших прав (то есть с даты заключения ВВК).

Среди требований для искового заявления:

наименование административного суда, в который подается заявление;

полное наименование сторон и их место нахождения (место жительства);

содержание оспариваемого решения (постановления ВВК);

изложение обстоятельств, на которых основываются требования;

требования истца и их обоснование;

перечень документов, прилагаемых к заявлению.

К заявлению должны быть приложены копии обжалуемого постановления ВВК и документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются требования (например, медицинские заключения, справки и так далее).

В министерстве напомнили, что подача иска не останавливает действие заключения ВВК, поэтому важно не затягивать с процессом.

К слову, Минобороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Целью является упрощение документооборота и ускорение принятия решений.