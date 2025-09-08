Сколько видов штрафов за нарушение правил воинского учета можно оплатить в Резерв+ и какие именно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Какие штрафы можно оплатить в Резерв+?
Всего в Резерв+ уже можно оплатить 9 видов штрафов.
Речь идет о нарушении, когда военнообязанный:
не прибыл по повестке в ТЦК и СП;
не встал на воинский учет после исполнения 25 лет;
не стал на воинский учет по новому адресу;
не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;
не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;
не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
не предоставил имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;
не прошел или отказался от прохождения ВВК.
Как оплатить штраф в Резерв+?
Чтобы оплатить штраф за нарушение правил воинского учета онлайн, гражданин потратит примерно 4 дня.
Для этого нужно:
скачать приложение Резерв+ в App Store (для устройств iOS/Apple) или Google Play (для Android),
пройти авторизацию, перейти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения,
в течение 3 дней ТЦК и СП должен рассмотреть заявление и направить постановление о нарушении,
после этого в течение 20 дней можно будет оплатить штраф в размере 8 500 грн – 50% от полной суммы.
Если не оплатить вовремя – придется платить 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн. После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает,
– отмечают в Минобороны.
После уплаты штрафа нужно обновить военный документ в Резерв+, чтобы увидеть свой актуальный статус.
Но после этого повестки могут поступать и в дальнейшем. Если их постоянно игнорировать, то это станет основанием для привлечения гражданина к уголовной ответственности и других правовых ограничений.
Мобилизация в Украине: последние новости
В сентябре военнообязанные могут получить отсрочку или бронирование от службы по семейным обстоятельствам, состояние здоровья или работу на стратегически важных предприятиях. Работодатели могут забронировать только до 50% работников.
На днях Минобороны Украины и профильные комитеты решили исключить из законопроекта №13452 положение об ужесточении наказания для военных. Ранее это вызвало общественный резонанс.
До 1 ноября мужчины с инвалидностью второй и третьей группы, полученной после 24 февраля 2022 года, должны подтвердить свой статус. Это нужно во избежание потери прав на льготы и отсрочки от мобилизации.