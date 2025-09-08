Скільки видів штрафів за порушення правил військового обліку можна оплатити у Резерв+ та які саме, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міноборони.

Дивіться також Чи можна скасувати статус "у розшуку" без оплати штрафу

Які штрафи можна сплатити у Резерв+?

Загалом у Резерв+ уже можна сплатити 9 видів штрафів.

Йдеться про порушення, коли військовозобов'язаний:

не прибув за повісткою до ТЦК та СП;

не став на військовий облік після виповнення 25 років;

не став на військовий облік за новою адресою;

не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;

не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

не надав майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;

не пройшов або відмовився від проходження ВЛК.

Як сплатити штраф у Резерв+?

Щоб сплати штраф за порушення правил військового обліку онлайн, громадянин витратить приблизно 4 дні.

Для цього потрібно:

завантажити застосунок Резерв+ у App Store (для пристроїв iOS/Apple) або Google Play (для Android),

пройти авторизацію, перейти до розділу "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання порушення,

протягом 3 днів ТЦК та СП має розглянути заяву та надіслати постанову про порушення,

після цього впродовж 20 днів можна буде сплатити штраф у розмірі 8 500 грн – 50% від повної суми.

Якщо не сплатити вчасно – доведеться платити 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн. Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає,

– наголошують у Міноборони.

Після сплати штрафу потрібно оновити військовий документ у Резерв+, аби побачити свій актуальний статус.

Та після цього повістки можуть надходити й надалі. Якщо їх постійно ігнорувати, то це стане підставою для притягнення громадянина до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

Мобілізація в Україні: останні новини