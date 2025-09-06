Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Зазначимо, що ідеться про скандальний законопроєкт №13452.
Яку заяву зробили у Міноборони?
Міноборони поспілкувалося з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєкту №13452.
Вони підтримали позицію про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору, наприклад, самовільне залишення військової частини або місця служби.
Законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права,
– наголосили у відомстві.