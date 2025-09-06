Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Отметим, что речь идет о скандальном законопроекте №13452.

Какое заявление сделали в Минобороны?

Минобороны пообщалось с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по законопроекту №13452.

Они поддержали позицию о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение, например, самовольное оставление воинской части или места службы.

Законопроект №13452 требует доработки совместно с профильными комитетами ВРУ. Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости. Министерство последовательно выступает за то, чтобы военные, которые сегодня защищают нашу страну, могли защитить свои права,

– отметили в ведомстве.