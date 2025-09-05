О том, кого не могут мобилизовать по состоянию здоровья или другим причинам, 24 Канал рассказывает со ссылкой на УНИАН.

Кто не подлежит мобилизации в сентябре?

Законодательство регулирует нормы об отсрочке или освобождении от службы для определенных категорий граждан. Мужчин не могут призвать в армию, если они:

  • признаны непригодными к службе по состоянию здоровья, о чем есть соответствующее заключение медкомиссии;
  • имеют инвалидность любой группы;
  • являются многодетными родителями без долгов алиментов;
  • воспитывают ребенка с инвалидностью, самостоятельно (без матери) содержат дочь или сына, а также те, кто является опекунами детей-сирот;
  • опекуны родственников, которым нужен уход;
  • родственники погибших воинов или без вести пропавших на фронте;
  • люди, которые имеют мужа (жену) с инвалидностью 1 или 2 группы. Отсрочку можно получить, если у родственника диагностировано онкологическое заболевание или нет конечности или парного органа;
  • освобожденные из российского плена военные и гражданские;
  • студенты.

Мобилизовать также не могут работников критически важных предприятий, которые официально забронированы работодателем.

Стоит отметить! Чтобы иметь право на отсрочку нужно обратиться с соответствующим заявление в ТЦК и СП по месту воинского учета. Гражданин должен показать оригиналы или копии документов, подтверждающих невозможность быть призванным в армию. После рассмотрения заявления комиссия ТЦК выдает справку об отсрочке и вносит информацию в электронный реестр.

Почему могут отменить отсрочку?

  • Не исключено, что при определенных условиях выдана отсрочка от мобилизации может быть аннулирована. Она считается недействительной, если истек ее срок действия, военнообязанный уволился с критически важного предприятия или родственник, за которым он ухаживал, умер. В общем все отсрочки могут отменить после изменения или потери оснований, согласно которым они были выданы.

  • Кабмин зарегистрировал законопроект для уточнения прав педагогических работников и соискателей образования во время мобилизации. Так ученики, студенты, докторанты, интерны и работники с научными степенями не подлежат призыву по мобилизации при определенных условиях.

  • Однако право на отсрочку потеряют мужчины, которые получают второе высшее образование или отстают от учебного плана. Также бронированию не подлежат студенты заочной или вечерней формы обучения.