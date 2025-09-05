О том, кого не могут мобилизовать по состоянию здоровья или другим причинам, 24 Канал рассказывает со ссылкой на УНИАН.
Кто не подлежит мобилизации в сентябре?
Законодательство регулирует нормы об отсрочке или освобождении от службы для определенных категорий граждан. Мужчин не могут призвать в армию, если они:
- признаны непригодными к службе по состоянию здоровья, о чем есть соответствующее заключение медкомиссии;
- имеют инвалидность любой группы;
- являются многодетными родителями без долгов алиментов;
- воспитывают ребенка с инвалидностью, самостоятельно (без матери) содержат дочь или сына, а также те, кто является опекунами детей-сирот;
- опекуны родственников, которым нужен уход;
- родственники погибших воинов или без вести пропавших на фронте;
- люди, которые имеют мужа (жену) с инвалидностью 1 или 2 группы. Отсрочку можно получить, если у родственника диагностировано онкологическое заболевание или нет конечности или парного органа;
- освобожденные из российского плена военные и гражданские;
- студенты.
Мобилизовать также не могут работников критически важных предприятий, которые официально забронированы работодателем.
Стоит отметить! Чтобы иметь право на отсрочку нужно обратиться с соответствующим заявление в ТЦК и СП по месту воинского учета. Гражданин должен показать оригиналы или копии документов, подтверждающих невозможность быть призванным в армию. После рассмотрения заявления комиссия ТЦК выдает справку об отсрочке и вносит информацию в электронный реестр.
Почему могут отменить отсрочку?
Не исключено, что при определенных условиях выдана отсрочка от мобилизации может быть аннулирована. Она считается недействительной, если истек ее срок действия, военнообязанный уволился с критически важного предприятия или родственник, за которым он ухаживал, умер. В общем все отсрочки могут отменить после изменения или потери оснований, согласно которым они были выданы.
Кабмин зарегистрировал законопроект для уточнения прав педагогических работников и соискателей образования во время мобилизации. Так ученики, студенты, докторанты, интерны и работники с научными степенями не подлежат призыву по мобилизации при определенных условиях.
Однако право на отсрочку потеряют мужчины, которые получают второе высшее образование или отстают от учебного плана. Также бронированию не подлежат студенты заочной или вечерней формы обучения.