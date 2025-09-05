Кто и почему может потерять отсрочку от мобилизации в сентябре – читайте в материале 24 Канала.

В каких случаях граждане теряют отсрочку?

Отсрочка от мобилизации, предоставленная военнообязанному, может быть аннулирована в следующих случаях:

после завершения срока ее действия – тогда она автоматически прекращается;

в случае прекращения деятельности критически важного предприятия, которое выполняло задачи для ВСУ или других военных формирований;

если предприятие теряет статус критически важного по решению уполномоченного государственного органа;

в случае ликвидации органа государственной власти, местного самоуправления или критически важного предприятия или учреждения;

если военнообязанный увольняется из такого учреждения (кроме перевода на другую должность в пределах того же органа или предприятия);

в случае временного приостановления действия трудового договора между работником и предприятием;

по представлению руководителя государственного органа или предприятия через приложение Дія (но не чаще, чем раз в пять дней);

если отсрочка предоставлена на других основаниях, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

после завершения срока назначения или действия контракта, если речь идет о работниках международных организаций, в том числе структур ООН;

если оператор противоминной деятельности не проводит разминирование в течение шести месяцев в соответствии с сертифицированным процессом;

в случае несоответствия требованиям, предусмотренным Порядком предоставления отсрочки (в частности, абзацем третьим пункта 8);

после увольнения священнослужителя с должности – по представлению Госслужбы по этнополитике;

в случае исключения предприятия или работника из состава бригады поставщиков телекоммуникационных услуг (xPON).

Важно! Все отсрочки, предоставленные при определенных условиях, могут быть отменены в случае изменения или потери оснований, на которых они были выданы.

