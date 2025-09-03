Новые правила от Кабмина?

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минэкономики. 13 августа Кабинет министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики.

Смотрите также Бизнес получил возможность напрямую жаловаться на давление

Нововведение должно сохранить кадровый потенциал предприятий, работающих в зонах боевых действий, и одновременно обеспечить потребности обороны.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив отметил, что новый механизм позволяет сохранить рабочие места и гарантировать армии необходимые ресурсы.

Как работает 100% бронирование?

Ранее предприятия могли бронировать только 50% военнообязанных сотрудников. Теперь на прифронтовых территориях этот показатель удвоен.

Стоит знать! Чтобы воспользоваться механизмом, компания подает обращение в областную военную администрацию. После проверки и одобрения через портал "Дія" предприятие может внести всех работников для бронирования.

Кто стоит за услугой?

Механизм реализован совместно Министерством экономики, Минцифрой и Минобороны. Его запуск стал возможным благодаря проекту поддержки "Дія", который реализует ПРООН при поддержке Швеции.

Решение правительства укрепляет бизнес в прифронтовых регионах, обеспечивает сохранение кадров и одновременно поддерживает обороноспособность страны.

Что известно о механизме бронирования в Украине?

Мужчин, которые не состоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят бронировать на критически важных предприятиях на 45 дней. Соответствующий законопроект приняла Рада в первом чтении.

К слову, ФЛП не могут получить бронирование, ведь не ведут воинский учет, но в парламенте рассматриваются законопроекты для изменений этой ситуации.

Справочно. В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 5 ноября 2025 года, с исключениями для 12 категорий, которые не подлежат мобилизации. Среди них: забронированные работники, многодетные родители, лица с инвалидностью, родители-одиночки, опекуны, попечители детей с инвалидностью и лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью.