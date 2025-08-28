Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на статью 23 Закона Украины № 3543-XII "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в редакции от 01 января 2025 года.

Кого не мобилизуют в сентябре?

В Украине продлено военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней – от 7 августа до 5 ноября 2025 года. Это означает, что мужчины в возрасте от 25 до 60 лет могут получить повестку и быть мобилизованными для защиты страны от российской агрессии.

В то же время законодательство предусматривает ряд исключений: отдельные категории украинцев не подлежат мобилизации.

Сейчас Верховная Рада не планирует менять эти положения, поэтому список тех, кого не мобилизуют, остается актуальным.

Кто не подлежит мобилизации в сентябре 2025 года:

Забронированные работники – сотрудники критически важных предприятий, государственных органов и учреждений.

Лица с инвалидностью, а также временно непригодные по состоянию здоровья (на 6 – 12 месяцев, с последующей повторной медкомиссией).

Многодетные родители, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия долгов по алиментам более 3 месяцев.

Родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

Родители, опекуны или попечители детей с инвалидностью или тяжелобольных детей, которым нужна трансплантация или паллиативная помощь.

Родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.

Опекуны и попечители детей-сирот или тех, оставшихся без родительской опеки, до 18 лет.

Лица, осуществляющие постоянный уход за больными родственниками (женой, мужем, ребенком, родителями), если это подтверждено заключением медицинской комиссии.

Опекуны недееспособных лиц.

Мужчины, которые имеют жену с инвалидностью I или II группы.

Мужчины, чьи жены имеют инвалидность III группы вследствие тяжелых заболеваний, ампутаций или психических расстройств.

Лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью I или II группы, если больше нет трудоспособных членов семьи, способных это делать.

Таким образом, украинское законодательство учитывает не только состояние здоровья, но и семейные и социальные обстоятельства, которые могут стать основанием для отсрочки от службы.

