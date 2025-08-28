Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на статью 23 Закона Украины № 3543-XII "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в редакции от 01 января 2025 года.

Кого не мобилизуют в сентябре?

В Украине продлено военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней – от 7 августа до 5 ноября 2025 года. Это означает, что мужчины в возрасте от 25 до 60 лет могут получить повестку и быть мобилизованными для защиты страны от российской агрессии.

В то же время законодательство предусматривает ряд исключений: отдельные категории украинцев не подлежат мобилизации.

Сейчас Верховная Рада не планирует менять эти положения, поэтому список тех, кого не мобилизуют, остается актуальным.

Кто не подлежит мобилизации в сентябре 2025 года:

  • Забронированные работники – сотрудники критически важных предприятий, государственных органов и учреждений.

  • Лица с инвалидностью, а также временно непригодные по состоянию здоровья (на 6 – 12 месяцев, с последующей повторной медкомиссией).

  • Многодетные родители, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия долгов по алиментам более 3 месяцев.

  • Родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

  • Родители, опекуны или попечители детей с инвалидностью или тяжелобольных детей, которым нужна трансплантация или паллиативная помощь.

  • Родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.

  • Опекуны и попечители детей-сирот или тех, оставшихся без родительской опеки, до 18 лет.

  • Лица, осуществляющие постоянный уход за больными родственниками (женой, мужем, ребенком, родителями), если это подтверждено заключением медицинской комиссии.

  • Опекуны недееспособных лиц.

  • Мужчины, которые имеют жену с инвалидностью I или II группы.

  • Мужчины, чьи жены имеют инвалидность III группы вследствие тяжелых заболеваний, ампутаций или психических расстройств.

  • Лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью I или II группы, если больше нет трудоспособных членов семьи, способных это делать.

Таким образом, украинское законодательство учитывает не только состояние здоровья, но и семейные и социальные обстоятельства, которые могут стать основанием для отсрочки от службы.

Мобилизация в Украине: что изменится с 1 сентября

  • В Украине с 1 сентября вступят в силу новые правила мобилизации. Теперь работники ТЦК и СП должны обязательно носить бодикамеры во время проверок документов и вручения повесток.

  • Кабмин обновил порядок вручения повесток – делать это разрешили не только представителям ТЦК, но и органам местного самоуправления, исполнительным органам, работникам предприятий, а также сотрудникам СБУ и разведки.

  • Достигнув 25-летнего возраста, человек в течение 30 дней автоматически переходит из категории призывников в военнообязанных в реестре "Оберіг" - без личной явки в ТЦК.