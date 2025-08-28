Про це розповідає 24 Канал з посиланням на статтю 23 Закону України № 3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в редакції від 01 січня 2025 року.

Кого не мобілізують у вересні?

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів – від 7 серпня до 5 листопада 2025 року. Це означає, що чоловіки віком від 25 до 60 років можуть отримати повістку й бути мобілізованими для захисту країни від російської агресії.

Водночас законодавство передбачає низку винятків: окремі категорії українців не підлягають мобілізації.

Наразі Верховна Рада не планує змінювати ці положення, тому список тих, кого не мобілізують, залишається актуальним.

Хто не підлягає мобілізації у вересні 2025 року:

Заброньовані працівники – співробітники критично важливих підприємств, державних органів та установ.

Особи з інвалідністю, а також тимчасово непридатні за станом здоров’я (на 6 – 12 місяців, з подальшою повторною медкомісією).

Багатодітні батьки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності боргів по аліментах понад 3 місяці.

Батьки-одинаки, що самостійно виховують дитину до 18 років.

Батьки, опікуни чи піклувальники дітей з інвалідністю або тяжкохворих дітей, яким потрібна трансплантація чи паліативна допомога.

Батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I чи II групи.

Опікуни та піклувальники дітей-сиріт або тих, що залишилися без батьківського піклування, до 18 років.

Особи, що здійснюють постійний догляд за хворими родичами (дружиною, чоловіком, дитиною, батьками), якщо це підтверджено висновком медичної комісії.

Опікуни недієздатних осіб.

Чоловіки, які мають дружину з інвалідністю I чи II групи.

Чоловіки, чиї дружини мають інвалідність III групи унаслідок тяжких захворювань, ампутацій чи психічних розладів.

Особи, що доглядають за родичами з інвалідністю I чи II групи, якщо більше немає працездатних членів сім’ї, здатних це робити.

Таким чином, українське законодавство враховує не лише стан здоров’я, а й сімейні та соціальні обставини, які можуть стати підставою для відстрочки від служби.

Мобілізація в Україні: що зміниться з 1 вересня