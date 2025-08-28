Про це розповідає 24 Канал з посиланням на статтю 23 Закону України № 3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в редакції від 01 січня 2025 року.

Кого не мобілізують у вересні?

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів – від 7 серпня до 5 листопада 2025 року. Це означає, що чоловіки віком від 25 до 60 років можуть отримати повістку й бути мобілізованими для захисту країни від російської агресії.

Водночас законодавство передбачає низку винятків: окремі категорії українців не підлягають мобілізації.

Наразі Верховна Рада не планує змінювати ці положення, тому список тих, кого не мобілізують, залишається актуальним.

Хто не підлягає мобілізації у вересні 2025 року:

  • Заброньовані працівники – співробітники критично важливих підприємств, державних органів та установ.

  • Особи з інвалідністю, а також тимчасово непридатні за станом здоров’я (на 6 – 12 місяців, з подальшою повторною медкомісією).

  • Багатодітні батьки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності боргів по аліментах понад 3 місяці.

  • Батьки-одинаки, що самостійно виховують дитину до 18 років.

  • Батьки, опікуни чи піклувальники дітей з інвалідністю або тяжкохворих дітей, яким потрібна трансплантація чи паліативна допомога.

  • Батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I чи II групи.

  • Опікуни та піклувальники дітей-сиріт або тих, що залишилися без батьківського піклування, до 18 років.

  • Особи, що здійснюють постійний догляд за хворими родичами (дружиною, чоловіком, дитиною, батьками), якщо це підтверджено висновком медичної комісії.

  • Опікуни недієздатних осіб.

  • Чоловіки, які мають дружину з інвалідністю I чи II групи.

  • Чоловіки, чиї дружини мають інвалідність III групи унаслідок тяжких захворювань, ампутацій чи психічних розладів.

  • Особи, що доглядають за родичами з інвалідністю I чи II групи, якщо більше немає працездатних членів сім’ї, здатних це робити.

Таким чином, українське законодавство враховує не лише стан здоров’я, а й сімейні та соціальні обставини, які можуть стати підставою для відстрочки від служби.

Мобілізація в Україні: що зміниться з 1 вересня

  • В Україні з 1 вересня набудуть чинності нові правила мобілізації. Тепер працівники ТЦК та СП мають обов’язково носити бодікамери під час перевірок документів і вручення повісток.

  • Кабмін оновив порядок вручення повісток – робити це дозволили не лише представникам ТЦК, а й органам місцевого самоврядування, виконавчим органам, працівникам підприємств, а також співробітникам СБУ та розвідки.

  • Досягнувши 25-річного віку, чоловік протягом 30 днів автоматично переходить із категорії призовників до військовозобов’язаних у реєстрі "Оберіг" — без особистої явки в ТЦК.