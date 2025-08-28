Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Хто не зможе виїхати з України до 22 років?
З 28 серпня 2025 року українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть безперешкодно перетинати кордон. Норма не поширюється на осіб, які обіймають певні посади у державних органах влади та місцевого самоврядування. Вони, як і раніше, можуть виїжджати лише у службові відрядження.
Для перетину кордону не держслужбовцям необхідні закордонний паспорт та військово-обліковий документ. Його можна представити як в електронній (застосунок "Резерв+"), так і у паперовій формі,
– пояснили у ДПСУ.
Раніше повідомлялось, що, ймовірно, буде дозволено виїзд з України жінкам-депутаткам. Проте, за словами Демченка, наразі немає відповідної постанови.
Що відомо про нещодавні зміни правил перетину кордону?
- 27 серпня Кабмін опублікував постанову, що регулює виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років включно.
- Молодь вищевказаного віку вже можуть виїжджати за кордон. Відповідні зміни набули чинності 28 серпня.
- Крім того, жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, дозволять перетинати державний кордон під час воєнного стану.
- Правило не поширюється на тих, хто отримує зарплату за роботу в органах місцевого самоврядування.