Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

Раніше депутатки не могли виїхати за кордон навіть у законну відпустку – аби побачити рідних чи привезти допомогу для військових.

Прем'єрка зазначила, що це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар'єри.

Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади,

– наголосила Свириденко.

Зверніть увагу! Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, окрім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.