Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки адвокатського бюро "Романа Сацика" Марії Ганіної для "РБК-Україна".
Хто може виїхати за кордон?
Марія Ганіна пояснила, що заброньовані працівники критично важливих підприємств можуть виїжджати за кордон не лише у службових відрядженнях, а й у відпустку.
Для цього їм необхідно підготувати окремий пакет документів:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- дозвіл керівника на виїзд з його підписом і з печаткою організації, де чоловік працює;
- наказ на відпустку;
- довідка про місце роботи;
- основний документ, який підтверджує його бронювання;
- зазначення країни прибуття;
- дати поїздки включно з датою повернення додому.
Варто зазначити, що працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.
Оскільки Правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення приймається індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю,
– пояснили в Міністерстві юстиції.
У відомстві також радять напередодні подорожі уточнювати порядок перетину кордону у працівників Держприкордонслужби за телефоном 1598 або через інші канали комунікації.
Юристи зазначають, що на практиці часто трапляються випадки відмов, як правомірних, так і необґрунтованих. Іноді з одним і тим самим комплектом документів на одному пропускному пункті не випускають, а на іншому – пропускають без проблем.
Кому ще можуть дозволити виїзд за кордон?
- 12 серпня Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину кордону. Зокрема, дозволити виїзд чоловікам до 22 років. Президент наголосив, що такі зміни допоможуть багатьом молодим людям зберегти зв'язки з нашою державою й реалізуватися в навчанні в Україні, а також відчути більше свободи.
- Згодом прем'єрка Юлія Свириденко підтвердила, що Кабінет Міністрів уже готує відповідну постанову. Уряд має фіналізувати документ, що дозволить виїзд за кордон чоловікам віком 18 – 22 років без змін до законів.