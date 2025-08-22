Та чи будуть такі зміни діяти вже незабаром, – пише 24 Канал у матеріалі "Виїзд за кордон до 22 років і відстрочки для студентів: якою буде мобілізація у вересні".
Чи дозволять чоловікам до 22 років виїжджати за кордон у вересні?
12 серпня президент повідомив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину кордону.
На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині кордону,
– заявив Зеленський.
Президент наголосив, що такі зміни допоможуть багатьом молодим людям зберегти зв'язки з нашою державою й реалізуватися в навчанні в Україні, а також відчути більше свободи.
Пізніше прем'єрка Юлія Свириденко підтвердила, що Кабінет Міністрів уже готує відповідну постанову. Уряд має фіналізувати документ, що дозволить виїзд за кордон чоловікам віком 18 – 22 років без змін до законів.
Свириденко зазначила, що таке рішення ухвалюється на рівні Кабміну й не потребує затвердження Верховною Радою.
Станом на другу половину серпня процес підготовки постанови щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років був в активній фазі. Тож можна очікувати, що вже у вересні ця норма набуде чинності.
Заборона на виїзд за кордон: що треба знати?
В Україні обмежено виїзд за кордон військовозобов'язаним чоловіків від 18 до 60 років. Ця заборона діє від початку повномасштабної війни та продовжується разом із правовим режимом воєнного стану.
Станом на зараз виїхати можуть тільки окремі категорії громадян. Зокрема, винятки стосуються студентів, які навчаються за кордоном, водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі, волонтерів з відповідними дозволами, багатодітних батьків і деяких інших груп.