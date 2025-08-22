Но будут ли такие изменения действовать уже вскоре, – пишет 24 Канал в материале "Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре".

Позволят ли мужчинам до 22 лет выезжать за границу в сентябре?

12 августа президент сообщил, что поручил правительству вместе с военным командованием проработать упрощение пересечения границы.

В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении границы,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие изменения помогут многим молодым людям сохранить связи с нашим государством и реализоваться в обучении в Украине, а также почувствовать больше свободы.

Позже премьер Юлия Свириденко подтвердила, что Кабинет Министров уже готовит соответствующее постановление. Правительство должно финализировать документ, что позволит выезд за границу мужчинам в возрасте 18 – 22 лет без изменений в законы.

Свириденко отметила, что такое решение принимается на уровне Кабмина и не требует утверждения Верховной Радой.

По состоянию на вторую половину августа процесс подготовки постановления о выезде за границу мужчин до 22 лет был в активной фазе. Поэтому можно ожидать, что уже в сентябре эта норма вступит в силу.

Запрет на выезд за границу: что нужно знать?