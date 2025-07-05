Хто з чоловіків може виїхати за кордон, що для цього потрібно та як змінилися правила у 2025 році – повідомляє 24 Канал.

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Кому з чоловіків дозволено виїжджати за кордон

Згідно із законодавством, українські чоловіки віком до 18 та понад 60 років, а також ті, яких виключили з військового обліку за станом здоров’я, якщо вони не здійснювали тяжкого злочину, можуть виїжджати з країни відповідно правил.

Останнім при перетині кордону потрібно мати з собою закордонний паспорт, військовий квиток, витяг з Резерв+ із відміткою про виключення з військового обліку та висновок ВЛК (якщо виключення з обліку відбулося за станом здоров’я).

Варто зауважити, що порядок виїзду за кордон та необхідні для цього документи затверджені постановою КМУ №57. Під час перетину державного кордону України представники ДПСУ мають право перевіряти військово-облікові документи чоловіків мобілізаційного віку.

Військовозобов'язані громадяни мають право виїзду за кордон за таких підстав:

за станом здоров’я;

для навчання;

якщо вони є держслужбовцями;

за сімейними обставинами;

за професією.

У військово-облікових документах осіб, які виїжджають на підставі відстрочки від мобілізації, має бути відповідна відмітка. Наразі отримати її можна після надання ТЦК документів, що підтверджують підстави.

Окрім цього, за кордон також можуть виїжджати чоловіки від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом.

У період дії воєнного стану чоловіки такого віку, які проходили військову службу за контрактом у ЗСУ або розвідувальному органі Міноборони, укладеним на умовах, передбачених Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової), можуть перетнути кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності:

довідки, виданої командиром (керівником ТЦК та СП), керівником підрозділу розвідувального органу Міноборони, із зазначенням відомостей щодо укладання контракту;

військово-облікового документа.

Зауважимо, що, згідно з постановою КМУ від 31 грудня 2024 року №1536, норма стосується контрактів, укладених під час дії воєнного стану строком на 1 рік громадянами віком від 18 до 25 років (крім осіб офіцерського складу).

Виїхати за кордон можуть також працівники культури та медіа. Постанова КМУ від 04.03.2025 №244 розширила перелік осіб, які можуть виїжджати. Відтепер, за умови, що їхні організації визнані критично важливими, виїздити за кордон можуть також чоловіки, які працюють у сфері:

культури;

кінематографії;

стратегічних комунікацій;

медіа чи інформації.

Зауважимо, що зміни у правилах виїзду за кордон для медійників і представників культури не стосуються заброньованих журналістів. Вони продовжують виїжджати за наказами на відрядження.