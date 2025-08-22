Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката адвокатского бюро "Романа Сацыка" Марии Ганиной для "РБК-Украина".
Кто может выехать за границу?
Мария Ганина объяснила, что забронированные работники критически важных предприятий могут выезжать за границу не только в служебные командировки, но и в отпуск.
Для этого им необходимо подготовить отдельный пакет документов:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации, где человек работает;
- приказ на отпуск;
- справка о месте работы;
- основной документ, который подтверждает его бронирование;
- указание страны прибытия;
- даты поездки включительно с датой возвращения домой.
Стоит отметить, что работник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за пределы страны или нарушать правила воинского учета.
Поскольку Правила часто меняются и пока не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных работников, окончательное решение принимается индивидуально – на усмотрение работника пограничной службы при прохождении контроля,
– объяснили в Министерстве юстиции.
В ведомстве также советуют накануне путешествия уточнять порядок пересечения границы у работников Госпогранслужбы по телефону 1598 или через другие каналы коммуникации.
Юристы отмечают, что на практике часто встречаются случаи отказов, как правомерных, так и необоснованных. Иногда с одним и тем же комплектом документов на одном пропускном пункте не выпускают, а на другом – пропускают без проблем.
Кому еще могут разрешить выезд за границу?
- 12 августа Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству вместе с военным командованием проработать упрощение пересечения границы. В частности, разрешить выезд мужчинам до 22 лет. Президент подчеркнул, что такие изменения помогут многим молодым людям сохранить связи с нашим государством и реализоваться в обучении в Украине, а также почувствовать больше свободы.
- Впоследствии премьер Юлия Свириденко подтвердила, что Кабинет Министров уже готовит соответствующее постановление. Правительство должно финализировать документ, что позволит выезд за границу мужчинам в возрасте 18 – 22 лет без изменений в законы.