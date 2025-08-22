Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката адвокатского бюро "Романа Сацыка" Марии Ганиной для "РБК-Украина".

Кто может выехать за границу?

Мария Ганина объяснила, что забронированные работники критически важных предприятий могут выезжать за границу не только в служебные командировки, но и в отпуск.

Для этого им необходимо подготовить отдельный пакет документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации, где человек работает;

приказ на отпуск;

справка о месте работы;

основной документ, который подтверждает его бронирование;

указание страны прибытия;

даты поездки включительно с датой возвращения домой.

Стоит отметить, что работник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за пределы страны или нарушать правила воинского учета.

Поскольку Правила часто меняются и пока не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных работников, окончательное решение принимается индивидуально – на усмотрение работника пограничной службы при прохождении контроля,

– объяснили в Министерстве юстиции.

В ведомстве также советуют накануне путешествия уточнять порядок пересечения границы у работников Госпогранслужбы по телефону 1598 или через другие каналы коммуникации.

Юристы отмечают, что на практике часто встречаются случаи отказов, как правомерных, так и необоснованных. Иногда с одним и тем же комплектом документов на одном пропускном пункте не выпускают, а на другом – пропускают без проблем.

Кому еще могут разрешить выезд за границу?