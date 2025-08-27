Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Ранее депутатки не могли выезжать за границу даже в законный отпуск – чтобы увидеть родных или привезти помощь для военных.

Премьер отметила, что это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат. Новое решение устраняет эти барьеры.

Мы хотим, чтобы женщины-депутаты оставались активными и продолжали развивать свои общины,

– подчеркнула Свириденко.

Обратите внимание! Изменения касаются депутаток всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.