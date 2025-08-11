Про це розповідає 24 Канал. В Україні оновили порядок вручення повісток військовозобов’язаним та резервістам.

В Україні оновили порядок вручення повісток

Постанова Кабміну №1487 зі змінами від 31 липня чітко визначає, хто може це робити та в яких випадках.

Тепер вручати повістки можуть:

виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій або військових адміністрацій у межах їхньої території;

державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

районні (міські) територіальні центри комплектування;

представники підрозділів розвідки або СБУ, але лише тим, хто перебуває в них на військовому обліку, і на всій території України.

Крім того, згідно з постановою №560, для оповіщення на вулицях формують спеціальні групи, до яких входять представники ТЦК чи місцевої влади разом із поліцією. Вони діють за розпорядженням керівника відповідної обласної чи міської адміністрації.

Повістки під час таких заходів вручає уповноважена особа зі складу групи оповіщення. Якщо серед них є представник районного або міського ТЦК, саме він і передає документ. Усі процеси обов’язково фіксують на відео спеціальними засобами – простий запис на телефон не вважається офіційною відеофіксацією.

Водночас будь-який громадянин може здійснювати відеозйомку, якщо вважає, що під час вручення повістки посадові особи порушують закон.