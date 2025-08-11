Тому громадяни, які підлягають призову на службу, отримують повістки не лише особисто, а й листом поштою із повідомленням про вручення. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація у вересні: кого призвуть першочергово й куди відправлять служити

Яку повістку можуть вручити військовозобов'язаному?

Під час воєнного стану військовозобов'язаним громадянам можуть вручити повістку для уточнення даних, для проходження ВЛК або ж бойову повістку.

Повістки про уточнення даних, згідно з постановою Кабміну №560, можуть надсилати Укрпоштою рекомендованим листом зі сповіщенням про отримання. Натомість повістку на проходження ВЛК можуть вручати ТЦК або ж громадяни можуть згенерувати направлення на комісію онлайн через застосунок "Резерв+".

Зауважимо, що повістка, яка відправляється поштою, генерується через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Там збирають дані з державних реєстрів і формують особисту справу, до якої додається інформація після проходження ВЛК і контакти, які оновлює військовозобов'язаний.

Повістка генерується, використовуючи дані з реєстру "Оберіг" та надсилається поштою за вказаною особою адресою. У Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації вказано, що належним підтвердженням оповіщення є:

день отримання повістки особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштового відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою, вказаною в реєстрі "Оберіг";

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Варто зазначити, що в разі відмови від отримання повістки на уточнення даних або проходження ВЛК, передбачається штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

Тоді як за ігнорування отриманої поштою бойової повістки або невиконання вимог щодо прибуття для відправлення до місця проходження служби у визначений у повістці час і місце, військовозобов’язані та резервісти несуть відповідальність відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.