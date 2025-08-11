Який порядок надсилання повісток поштою та що про це варто знати – повідомляє 24 Канал.

Як відбувається вручення повістки поштою?

В Україні повістку можна сформувати онлайн через реєстр "Оберіг". Така повістка має унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

Цей код містить інформацію, яка заповнюється у звичайну повістку від руки, а також реєстраційний номер поштового відправлення у разі відправлення повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням.

Зауважимо, що повістку, сформовану через "Оберіг", можна видрукувати. Проте в такому випадку її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Такі повістки можуть вручати на вулиці військовозобов'язаним та резервістам або надсилати Укрпоштою рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення.

На такому відправленні мають зазначати штриховий кодовий ідентифікатор оператора поштового зв’язку, прізвище, ім'я та по батькові, а також адресу громадянина, якому надсилається повістка.

В описі вкладення зазначається інформація про найменування поштового відправлення, ім'я та по батькові, адреса громадянина, якому надсилається поштове відправлення, найменування вкладення із кількістю аркушів, ім'я та прізвище керівника ТЦК або його відділу та інформація про дату накладання кваліфікованого електронного підпису.

Зауважимо, що повістки почали надсилати поштою після завершення 60 днів, які давалися на оновлення даних з 18 травня 2024 року.

У випадку, якщо резервіст або військовозобов'язаний уточнив свої облікові дані після завершення цього терміну, повістка може надсилатися на адресу місця проживання, зазначену резервістом або військовозобов'язаним під час уточнення облікових даних.

Така повістка надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб від дня надсилання повістки через Укрпошту.

Варто зауважити, що українські суди почали використовувати дані трекера Укрпошти для перевірки належного оповіщення військовозобов'язаних про виклик до ТЦК. У деяких випадках вони скасовують штрафи, оскільки повістки не були належним чином доставлені.