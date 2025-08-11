Перелік осіб, які підлягають мобілізації, визначений у постанові Кабміну №560 "Про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Про це повідомляє 24 Канал.

Хто підлягає мобілізації у вересні?

В Україні на військову службу наразі призивають осіб, які вже не належать до категорії призовників, зокрема:

військовозобов’язаних, які придатні за станом здоров’я, не мають права на відстрочку або відмовилися від неї, відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

резервістів, які придатні до служби, не мають права на відстрочку або відмовилися від неї;

осіб, що звільнені з військової служби через люстраційні обмеження (частини 3 і 4 статті 1 закону "Про очищення влади"), їх можуть призначити лише на посади, що не підпадають під люстраційні заходи;

осіб зі судимістю за кримінальний проступок, нетяжкий або тяжкий злочин (крім злочинів проти основ нацбезпеки України), у тому числі тих, що були звільнені від відбування покарання;

осіб, яких засудили за особливо тяжкі злочини (крім злочинів проти нацбезпеки), але з певними винятками, переліченими в постанові КМУ №560;

засуджених з випробуванням (крім осіб, що вчинили умисне вбивство з обтяжувальними обставинами, особливо тяжкі корупційні злочини або злочини проти нацбезпеки);

підозрюваних та обвинувачених, які перебувають під вартою під час слідства чи суду (за винятком підозрюваних у злочинах проти нацбезпеки та в окремих тяжких злочинах, визначених ККУ). Якщо запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасовано, вони зобов’язані з’явитися до ТЦК за місцем проживання протягом 48 годин з моменту ухвали суду.

Зауважимо, що військовослужбовців направляють до підрозділів, де є потреба у кадрах, зокрема до з’єднань, військових частин, установ і організацій, вищих військових навчальних закладів та навчальних підрозділів закладів вищої освіти, навчальних центрів ЗСУ та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, а також правоохоронних органів спеціального призначення.

Конкретне місце служби визначається з урахуванням стану здоров’я військовослужбовця, результатів базової загальновійськової підготовки перед відправкою та актуальних потреб Сил оборони.

Однак, згідно з новими правилами, мобілізації не підлягають чоловіки до 25 та після 60 років, люди з інвалідністю, та ті, хто має відстрочку за сімейними обставинами. У певних випадках не можуть також призвати студентів, викладачів, працівників критично важливих підприємств і депутатів.