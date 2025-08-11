Перечень лиц, подлежащих мобилизации, определен в постановлении Кабмина №560 "О порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период". Об этом сообщает 24 Канал.

Кто подлежит мобилизации в сентябре?

В Украине на военную службу сейчас призывают лиц, которые уже не относятся к категории призывников, в частности:

военнообязанных, которые пригодны по состоянию здоровья, не имеют права на отсрочку или отказались от нее, в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

резервистов, которые пригодны к службе, не имеют права на отсрочку или отказались от нее;

лиц, уволенных с военной службы из-за люстрационных ограничений (части 3 и 4 статьи 1 закона "Об очищении власти"), их могут назначить только на должности, не подпадающие под люстрационные мероприятия;

лиц с судимостью за уголовный проступок, нетяжкое или тяжкое преступление (кроме преступлений против основ нацбезопасности Украины), в том числе тех, что были освобождены от отбывания наказания;

лиц, которых осудили за особо тяжкие преступления (кроме преступлений против нацбезопасности), но с определенными исключениями, перечисленными в постановлении КМУ №560;

осужденных с испытанием (кроме лиц, совершивших умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, особо тяжкие коррупционные преступления или преступления против нацбезопасности);

подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей во время следствия или суда (за исключением подозреваемых в преступлениях против нацбезопасности и в отдельных тяжких преступлениях, определенных УКУ). Если мера пресечения в виде содержания под стражей отменена, они обязаны явиться в ТЦК по месту жительства в течение 48 часов с момента постановления суда.

Заметим, что военнослужащих направляют в подразделения, где есть потребность в кадрах, в частности в соединения, воинские части, учреждения и организации, высшие военные учебные заведения и учебные подразделения высших учебных заведений, учебные центры ВСУ и другие военные формирования, созданные в соответствии с законами Украины, а также правоохранительные органы специального назначения.

Конкретное место службы определяется с учетом состояния здоровья военнослужащего, результатов базовой общевойсковой подготовки перед отправкой и актуальных потребностей Сил обороны.

Однако, согласно новым правилам, мобилизации не подлежат мужчины до 25 и после 60 лет, люди с инвалидностью, и те, кто имеет отсрочку по семейным обстоятельствам. В определенных случаях не могут также призвать студентов, преподавателей, работников критически важных предприятий и депутатов.