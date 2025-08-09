Сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Марину Бекало в комментарии ТСН.

Какие новые правила вручения повесток?

В Украине изменились правила вручения повесток. Кабинет министров 30 июля 2025 года принял соответствующее постановление №916.

Согласно обновлениям, вручение повестки в ТЦК после прохождения ВВК больше не является обязательным. Теперь ее могут отправить по почте на адрес, указанный в реестре военнообязанных "Оберіг". Эта норма следует из обновленного пункта 88 постановления.

Если повестку прислали по почте, человек ее не получил или отказался принять, его могут объявить в розыск за уклонение от мобилизации. В таком случае может быть применена статья за уклонение от призыва по мобилизации.

Адвокат отмечает, что общий порядок вручения повесток глобально не изменился.

"Военнообязанным и резервистам, которые подлежат призыву на военную службу по мобилизации, повестка о призыве вручается или лично под подпись, или направляется по почте", – объяснила Бекало.