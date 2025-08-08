О том, как именно формируется повестка для военнообязанных украинцев и что там должно быть указано – читайте в материале 24 Канала.
Что указывают в повестке и как она формируется?
В повестке, которую выдают гражданину, обязательно указываются следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, которому адресована повестка;
- название территориального центра комплектования (ТЦК), его отдела или соответствующего подразделения разведорганов, Центрального управления или регионального органа СБУ, выдавшего повестку;
- цель вызова в указанный орган;
- место, дата и время, когда необходимо явиться;
- должность, имя и фамилия должностного лица, подписавшего повестку, дата подписания – если повестка оформлена на бумажном бланке. Такой документ должен быть заверен гербовой печатью;
- имя и фамилия руководителя ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи – если повестка создана через реестр "Оберіг";
- регистрационный номер повестки;
- объяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о ее причинах.
Повестку могут сформировать двумя способами:
- с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" – в этом случае руководитель ТЦК или его отдела накладывает электронную подпись в день создания повестки;
- на бумажном бланке, который заполняет представитель ТЦК – тогда руководитель удостоверяет повестку собственной подписью и гербовой печатью.