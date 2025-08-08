Про те, як саме формується повістка для військовозобов'язаних українців і що там має бути вказано – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що вказують у повістці та як вона формується?

У повістці, яку видають громадянину, обов'язково зазначаються такі дані:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та дата народження особи, якій адресована повістка;

назва територіального центру комплектування (ТЦК), його відділу або відповідного підрозділу розвідорганів, Центрального управління чи регіонального органу СБУ, що видав повістку;

мета виклику до зазначеного органу;

місце, дата та час, коли необхідно з'явитися;

посада, ім'я та прізвище посадової особи, яка підписала повістку, дата підписання – якщо повістка оформлена на паперовому бланку. Такий документ має бути завірений гербовою печаткою;

ім'я та прізвище керівника ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису – якщо повістка створена через реєстр "Оберіг";

реєстраційний номер повістки;

пояснення щодо наслідків неявки та обов'язку повідомити про її причини.

Повістку можуть сформувати двома способами: