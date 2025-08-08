Про те, як саме формується повістка для військовозобов'язаних українців і що там має бути вказано – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Що вказують у повістці та як вона формується?
У повістці, яку видають громадянину, обов'язково зазначаються такі дані:
- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та дата народження особи, якій адресована повістка;
- назва територіального центру комплектування (ТЦК), його відділу або відповідного підрозділу розвідорганів, Центрального управління чи регіонального органу СБУ, що видав повістку;
- мета виклику до зазначеного органу;
- місце, дата та час, коли необхідно з'явитися;
- посада, ім'я та прізвище посадової особи, яка підписала повістку, дата підписання – якщо повістка оформлена на паперовому бланку. Такий документ має бути завірений гербовою печаткою;
- ім'я та прізвище керівника ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису – якщо повістка створена через реєстр "Оберіг";
- реєстраційний номер повістки;
- пояснення щодо наслідків неявки та обов'язку повідомити про її причини.
Повістку можуть сформувати двома способами:
- за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" – у цьому випадку керівник ТЦК або його відділу накладає електронний підпис у день створення повістки;
- на паперовому бланку, який заповнює представник ТЦК – тоді керівник засвідчує повістку власним підписом і гербовою печаткою.