Про те, як саме формується повістка для військовозобов'язаних українців і що там має бути вказано – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що вказують у повістці та як вона формується?

У повістці, яку видають громадянину, обов'язково зазначаються такі дані:

  • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та дата народження особи, якій адресована повістка;
  • назва територіального центру комплектування (ТЦК), його відділу або відповідного підрозділу розвідорганів, Центрального управління чи регіонального органу СБУ, що видав повістку;
  • мета виклику до зазначеного органу;
  • місце, дата та час, коли необхідно з'явитися;
  • посада, ім'я та прізвище посадової особи, яка підписала повістку, дата підписання – якщо повістка оформлена на паперовому бланку. Такий документ має бути завірений гербовою печаткою;
  • ім'я та прізвище керівника ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису – якщо повістка створена через реєстр "Оберіг";
  • реєстраційний номер повістки;
  • пояснення щодо наслідків неявки та обов'язку повідомити про її причини.

Повістку можуть сформувати двома способами:

  • за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" – у цьому випадку керівник ТЦК або його відділу накладає електронний підпис у день створення повістки;
  • на паперовому бланку, який заповнює представник ТЦК – тоді керівник засвідчує повістку власним підписом і гербовою печаткою.