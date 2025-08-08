Про це розповідає 24 Канал. Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені ще на 90 днів – до листопада 2025 року. Водночас з 31 липня набули чинності оновлені правила вручення мобілізаційних повісток і порядку призову, які мають важливе значення для військовозобов’язаних та резервістів.

Читайте також Відстрочка онлайн через Резерв+: як оформити та продовжити без військкомату

Хто підлягає мобілізації?

Під час загальної мобілізації призову підлягають всі військовозобов’язані чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочку та придатні за станом здоров’я до виконання військових завдань. Для актуалізації даних про таких осіб територіальні центри комплектування (ТЦК) можуть викликати їх для уточнення інформації, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) чи безпосереднього призову – шляхом вручення мобілізаційної повістки.

Головна зміна – повістки тепер можна надсилати поштою

З 1 серпня набирає чинності принципово новий порядок вручення повісток. Раніше мобілізаційні документи вручалися особисто під підпис після проходження ВЛК і визнання придатним до служби. Тепер же ТЦК отримали право надсилати повістки рекомендованими листами поштою за адресою, вказаною в державному реєстрі "Оберіг".

За новими правилами, якщо повістка надіслана поштою, але її фактично не отримали – наприклад, через відмову прийняти, відсутність за адресою або інші причини – це все одно вважається офіційним врученням. Така особа може бути оголошена в розшук і притягнута до відповідальності за ухилення від мобілізації.

Які норми затверджені постановою Кабміну?

Зміни внесені постановою КМУ №916 до постанови №560, яка регламентує порядок мобілізації на особливий період. Зокрема, у пункті 88 прописано, що повістки можуть не тільки вручатися особисто, а й надсилатися поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Це стосується резервістів і військовозобов’язаних, які проходять медичний огляд та професійно-психологічний відбір (за потреби). Відтепер, надіслана повістка з повідомленням про вручення за адресою з реєстру "Оберіг" офіційно вважається доставленою.

Як підтверджується вручення повістки?

За постановою №560, підтвердженням отримання мобілізаційної повістки є:

Особисте вручення з підписом або відеозаписом отримання, або відеозаписом відмови від прийняття повістки чи від спілкування з уповноваженою особою.

У випадку надсилання через Укрпошту – день отримання листа за інформацією поштового оператора, або день проставлення відмітки про відмову отримати лист, або відсутність адресата за вказаною адресою.

Яка відповідальність за неявку по мобілізаційній повістці?

Ухилення від мобілізації під час воєнного стану карається за статтями 336 та 337 Кримінального кодексу України. Особливо суворо караються випадки, коли військовозобов’язаний не має права на відстрочку, пройшов ВЛК, отримав повістку, але не з’явився до військової частини без поважних причин. За статтею 336 ККУ передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Як формують і вручають тепер повістки?

Повістки створюють онлайн через систему "Оберіг". Кожна така повістка містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, що містить інформацію, яка зазвичай заповнюється вручну, а також реєстраційний номер поштового відправлення, якщо повістка надсилається поштою.

Онлайн-повістку можна роздрукувати, при цьому паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код. Такі документи можуть вручати безпосередньо на вулиці військовозобов’язаним та резервістам, або надсилати Укрпоштою рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення.