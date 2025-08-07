Про це розповідає 24 Канал. Військовозобов’язаним та резервістам можуть вручати повістки будь-якої доби – не лише вдома.
Читайте також Коли ТЦК можуть подати у розшук та як з нього знятися: пояснення
Повістка може чекати скрізь
Згідно з чинним законодавством, вручення може відбуватись у різних місцях:
за місцем проживання (зареєстрованим або фактичним);
на роботі чи під час навчання;
у громадських місцях, спорудах або місцях масового скупчення людей;
у територіальних центрах комплектування (ТЦК);
на блокпостах або пунктах пропуску через державний кордон.
Такі правила діють відповідно до оновлених норм мобілізаційного законодавства, а контроль за їх виконанням здійснюють представники ТЦК спільно з правоохоронцями.