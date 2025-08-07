Об этом рассказывает 24 Канал. Военнообязанным и резервистам могут вручать повестки в любое время суток – не только дома.
Повестка может ждать везде
Согласно действующему законодательству, вручение может происходить в разных местах:
по месту жительства (зарегистрированному или фактическому);
на работе или во время учебы;
в общественных местах, сооружениях или местах массового скопления людей;
в территориальных центрах комплектования (ТЦК);
на блокпостах или пунктах пропуска через государственную границу.
Такие правила действуют в соответствии с обновленными нормами мобилизационного законодательства, а контроль за их выполнением осуществляют представители ТЦК совместно с правоохранителями.