В основном это происходит после нарушений, свидетельствующих о сознательном уклонении от мобилизации, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Почему ТЦК могут объявить в розыск?

Согласно закону, каждый военнообязанный, призывник или резервист обязан являться по вызову в ТЦК. Неявка по повестке считается административным правонарушением, за что предусмотрен штраф.

Однако в основном одной неявки недостаточно для того, чтобы человек оказался в розыске – в таком случае обычно выписывают административный штраф.

Если человек продолжает уклоняться от визитов в ТЦК, составляется протокол об административном правонарушении. В дальнейшем если лицо не платит штраф и продолжает игнорировать вызовы, ТЦК может подать заявление в полицию.

Только когда ТЦК подтвердит, что военнообязанный действительно игнорировал повестку и его уже привлекали к админответственности, военнослужащие могут обратиться в полицию. После этого правоохранители вносят человека в базу розыска.

Как можно сняться с розыска ТЦК?

Сейчас единственный возможный способ сняться с розыска – это лично явиться в территориальный центр комплектования. Сначала нужно оплатить штраф, если такой есть, а затем обновить военно-учетные данные. Этот процесс происходит при личном присутствии и участии в деле военнообязанного. Дистанционно снять розыск без привлечения к административной ответственности невозможно.

В то же время военнообязанный может обжаловать розыск, если считает, что его подали незаконно или по ошибке. Однако даже в этом случае человеку нужно обратиться в ТЦК с заявлением, в котором изложены обстоятельства дела, и предоставить подтверждающие документы. Если это не принесет результата, можно обратиться в суд.