Речь идет о компании "Элтранс+", которая входит в 10 крупнейших таможенных представителей и экспедиторов в России. Об этом 24 Каналу сообщили источники в ГУР.
Что известно о последствиях киберудара ГУР?
В ночь на 6 декабря специалисты киберкорпуса ГУР вместе с ВО Team осуществили мощную кибератаку на информационно-коммуникационную инфраструктуру группы компаний "Элтранс+", одного из крупнейших логистических операторов в России.
Справочно! "Элтранс+" входит в десятку крупнейших таможенных представителей и экспедиторов России и обслуживает более 5 тысяч российских компаний. Предприятие занимается внутренними и международными перевозками, складским хранением и таможенным оформлением. В частности эта компания доставляет подсанкционные товары и электронные компоненты из Китая, которые далее используются российским ВПК.
Хакерам удалось полностью вывести из строя более 700 компьютеров и серверов, удалить более тысячи учетных записей пользователей, уничтожить или зашифровать 165 терабайт важных данных.
Кроме того, под удар также попали системы контроля доступа, видеонаблюдения, хранения и резервного копирования информации. Значительная часть сетевого оборудования и ядро дата-центра было деактивировано – это фактически парализовало работу компании. Также сообщается об уничтожении всех деклараций по грузам,
В то же время украинские хакеры изменили внешний вид сайтов компании – теперь они демонстрируют поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины российским пользователям.
Новый вид российских сайтов / Фото BO Team
Какую еще операцию ГУР провели в ночь на 6 декабря?
В ночь на 6 декабря элитное спецподразделение ГУР "Призраки" повело успешную операцию по уничтожению элемента вражеской обороны.
Разведчики обнаружили важную и дорогостоящую установку вражеской ПВО ЗРК "Бук-М3" вблизи населенного пункта Святотроицкое, что в Запорожской области. Украинский дрон уничтожил российскую технику.
