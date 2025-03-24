Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Читайте також Як перевірити, чи подали вас у розшук як ухилянта

Апеляційні суди враховують дані "Укрпошти"

Попри те, що уряд виділив кошти на друк і розсилку повісток через "Укрпошту", частина відправлень не доходить до адресатів. Як свідчить судова практика, причиною цього не завжди є самі військовозобов'язані, які ухиляються від призову.

З осені 2024 року в Україні масово формують і надсилають повістки, які приходять українцям на адресу, вказану в реєстрах. До кінця минулого року влада планувала розіслати 900 тисяч таких оповіщень.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський раніше пояснював, що точність доставки напряму залежить від якості адресних даних у системах Резерв+ та Оберіг. До прикладу, надсилати повістки на тимчасово окуповані території зараз фізично неможливо.

Так, Восьмий апеляційний адміністративний суд встановив, що повістка, відправлена через "Укрпошту", була повернута через "відсутність адресата за вказаною адресою" 15 жовтня 2024 року, тоді як ТЦК викликали чоловіка на 14 жовтня. Таким чином, повістка повернулася до ТЦК уже після встановленої дати, а суд у постанові від 18 лютого 2025 року визнав, що військовозобов'язаний не був належним чином оповіщений.

Схожу ситуацію розглянув Третій апеляційний адміністративний суд. Він встановив, що повістка не була отримана через закриття відділення "Укрпошти" у день прибуття документа. Оскільки доказів обізнаності чоловіка про повістку не надали, суд дійшов висновку, що процедура оповіщення була порушена.

В обох випадках суди скасували штрафи, накладені ТЦК, адже порушення процедури оповіщення унеможливлювало покарання військовозобов'язаних. До того ж, обидва чоловіки не підлягали мобілізації: один мав відстрочку, інший – довічну інвалідність з 2014 року.