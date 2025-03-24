Однак, якщо особа уникатиме виконання своїх обов'язків перед державою, її можуть розшукувати як ухилянта. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Черкаси".

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Як можна перевірити, чи вважає держава вас ухилянтом

Насамперед варто зазначити, що весь процес подання ухилянтів в розшук відбувається через реєстр "Оберіг", який взаємодіє із шістьма різними реєстрами, що необхідно для актуалізації даних. За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, єдиним органом, який вносить інформацію в реєстр, є ТЦК та СП.

У першу чергу реєстр "Оберіг" – це інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян і для зворотного зв'язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави,

– каже Черногоренко.

Щоб дізнатися свій статус, потрібно особисто звернутися до ТЦК за місцем реєстрації або зателефонувати до територіального центру комплектування.

У випадку, якщо військовозобов’язаний був оголошений в розшук ТЦК, до цього процесу може бути залучена поліція. Саме тому доцільно звернутися туди з запитом про наявність щодо особи розшукових заходів.

Визначити, чи вважає держава вас ухилянтом, можна також перевіривши судові реєстри на наявність ухвал щодо вашої особи. Якщо ТЦК позивався до суду, це відобразиться в судових документах.

Додамо, що у разі, якщо військовозобов'язаний не з'являється за повісткою, ТЦК передає інформацію про нього до правоохоронних органів. СБУ та Нацполіція, маючи доступ до реєстру "Оберіг", можуть швидко знайти актуальні дані про місцеперебування та контакти ухилянта.

Така система дозволяє оперативно провести розшукові заходи та притягнути порушника до відповідальності.