Яке саме покарання можуть понести ухилянти, розповіли в Нацполіції. Там зазначили, що є два види відповідальності за ухилення від військової служби – адміністративна та кримінальна.

Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

Ухилянт від мобілізації – це військовозобов'язаний, який ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних та той, хто уникнув відправлення до армії. За це йому загрожує або адміністративна, або кримінальна відповідальність,

– повідомили правоохоронці.

Коли можлива кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність загрожує ухилянту, який пройшов звірку даних і медкомісію, але відмовився йти на службу до армії.

"Відомості про це вносяться до ЄРДР та у разі встановлення цього факту розпочинається досудове розслідування – за матеріалами, наданими ТЦК", — розповіли у поліції.

У поліції пояснили, якщо суд визнає людину винною, то її може чекати ув'язнення терміном від трьох до п'яти років.

Водночас поводження з людиною, вину якої не визнав суд, має відповідати поводженню з невинуватою особою. До слова, раніше у Нацполіції повідомили, що станом на зараз в Україні розслідують близько 9400 проваджень щодо ухилення від мобілізації. До суду скеровано 2600 проваджень.

Мобілізація в Україні та примус: актуально