Після голосування за законопроєкт №10449, що стосується військової служби та мобілізації, в українському парламенті констатували: це не остаточна версія документа. Депутати планують детально працювати над ними до другого читання, заявив Давид Арахамія.
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Парламент готує зміни
Арахамія наголосив, що основна увага під час доопрацювання буде приділена захисту прав людей з інвалідністю та їхніх опікунів, а також перегляду положень щодо аспірантів. Окремо він висловився проти блокування особистих рахунків громадян, назвавши такі норми неприйнятними.
Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато,
– зазначив голова фракції монобільшості.
Законопроєкт, який вже пройшов перше читання, викликав жваві дискусії серед народних депутатів. Вони прагнуть врахувати всі можливі ризики та знайти оптимальний шлях для вдосконалення мобілізаційних процесів в країні.
Робота над вдосконаленням ініціативи ведеться в парламенті. Важливим аспектом є забезпечення прав та інтересів усіх сторін, зокрема військового командування, бізнес-структур та громадянського суспільства.
Додамо, що Арахамія є членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який безпосередньо повинен працювати над доопрацюванням цієї ініціативи.
Контекст
- Уже тривали час тривають дискусії навколо того, що законодавство стосовно мобілізації потрібно вдосконалювати, якщо ми хочемо виграти війну. Першу ініціативу стосовно цього внесли в парламент 25 грудня 2023 року. Вона була розкритикована.
- Владі знадобився місяць, аби внести у Верховну Раду оновлений законопроєкт, але його також назвали у певних положеннях антиконституційним. Зокрема, з відповідною заявою виступив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Водночас обранці кажуть, що вноситимуть правки.
- На теперішньому етапі інціатива передбачає можливість для військовослужбовців демобілізуватися через 36 місяців служби. Також пропонують скоротити призовний вік з 27 до 25 років та дозволити мобілізацію працівників правоохоронних органів. Крім того, у разі ігнорування повісток суд матиме право накладати санкції на військовозобовʼязаного.